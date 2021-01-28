史詩級大軋空！美證券監管：GameStop應暫停交易30天

影音遊戲廠商 GameStop 股價自 1 月迄今已暴漲逾 1000%，外界皆在觀望，究竟這場史詩級大軋空戲碼該以何種方式落幕？週三 (27 日) 美國國家證券監管機構建議，GameStop 應暫停交易 30 天。

週三 (27 日) 美國麻薩諸塞州負責證券監管的州務卿 William Galvin 週三受訪時表示：「此時此刻應要求監管機構對紐約證券交易所展開行動，考慮要求紐約證券交易所將 GameStop 應暫停交易 30 天。」

William Galvin 提到：「GameStop 交易存在系統性問題，這次上漲沒有合理的依據，這不僅是一次上漲，也是一次下跌，這是極其不穩定的大爆漲。」

William Galvin 擔憂：「這顯然是由謠言、八卦和虛假消息人為因素造成的 (暴漲)。我不知道這是否有更邪惡的因素，我不知道，但是我知道的是這裡的數字沒有任何意義，這些規模小且不成熟的投資者可能會因此受到傷害。」

紐約證交所發言人和美國證券交易委員會 (SEC) 並未對此做出回應。根據 SEC 規定，最近幾天 GameStop 的交易已歷經多次觸及漲停機制。

William Galvin 認為：「顯然，在此情況下使用選擇權的方式存在問題，這需要一些監管干預，而最謹慎的做法是暫停交易 30 天。若交易所不介入，隨著時間的流逝會發生什麼？散戶投資者試圖跟隨瘋狂的走勢，對那些不知道自己在做什麼的人來說，市場時機從未奏效。」

GameStop 空單占在外流通股數逾 138%，為美股中遭放空最多的個股，WallStreetBets 論壇網友 1 月 13 日接連搶進 GameStop 以逼空。

S3 Partners 數據顯示，該股空頭已損失了 50 億美元，空軍節節敗退。週三 GameStop (GME-US) 午盤又漲超過 121%，暫報 332.02 美元。