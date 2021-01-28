GameStop上演散戶割機構韭菜！三大股東狂賺逾20億美元

影音遊戲廠商 GameStop 近期連環上映「散戶割機構韭菜」戲碼，促使 GameStop 三大個人股東增加超過 20 億美元個人財富。

GameStop (GME-US) 的空單占在外流通股數逾 138%，為美股中遭放空最多的個股，1 月 13 日 Reddit 社群 r/wallstreetbets 網友接連搶進 GameStop、瘋狂逼空。

19 日放空機構香櫞 (Citron Research) 推文看空 GameStop 只值 20 美元，更激怒散戶炒股炒到失去理性，創造了「散戶割機構韭菜」的史詩級大軋空。

自本月 13 日 GameStop 收盤股價為每股 31.40 美元，隨著散戶強力追捧和空頭回補之下，截至週二 (26 日) 該股已經漲近 9 倍、噴漲至每股 312.61 美元。

GameStop 逼空大戲讓三大個人股東個人財富暴漲超過 20 億美元。

Chewy Inc. 聯合創始人 Ryan Cohen 持股 13%，成為最大受益股東，他自去年總共投資了 7600 萬美元，截至週二收盤，Ryan Cohen 持有股份價值超過 13 億美元。

專營汽車貸款的消費金融公司 Credit Acceptance 前執行長 Donald Foss 去年以約 1200 萬美元的價格購買 GameStop 的 5% 股票，目前持股價值超過 5 億美元。

GameStop 首席執行長 George Sherman 持有該公司股份的 3.4%，約 3.5 億美元。

到目前為止，三大股東似乎都沒有出售任何股票。1 月 13 日至 15 日股票首次開始上漲時，幾位董事會成員削減持股量，但可能是預定銷售計劃的一部分。

週二盤後馬斯克發推文，分享了 Reddit 論壇 wallstreetbets 版面的連結，讓該股盤後再度熱漲，週三午盤 GameStop 延續多日漲勢，漲幅高達 121%，暫報 332.02 美元，「散戶割機構韭菜」戲碼還在持續。

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