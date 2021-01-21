〈房產〉台南仁德二空新村B區都更案 理銘開發以44.52億元拿下

台南市政府都發局公開招標仁德區二空新村 B 區土地都更開發案，今 (21) 日進行第三階段價格標，由理銘開發 (6212-TW) 以 44.52 億元得標，此區域的 A 區開發案，也是理銘開發在去年 1 月 21 日以 19.76 億元取得。

台南仁德二空新村 B 區都市更新案，基地面積達 1 萬 2098.44 坪。

台南仁德二空新村 B 區都市更新案，為台南市府近年配合公辦都更政策推動活化老舊國有土地資產政策的都市更新開發案，此案於 2020 年 9 月公告，今 日招商完成，全案台南市政府透過實施者申請都市更新容積獎勵約可取得至少 150 戶社會住宅，市長黃偉哲表示，本案將另由實施者協助提供區內的公園、停車場等公共設施用地開闢經費。

台南市長黃偉哲指出，二空新村 B 區都更案是台南市政府與國有地合作透過都市更新容積獎勵取得的社宅，總戶數至少 150 戶，預計 2022 年開工，2024 年底興闢完成社會住宅，此招商策略將可創造地區發展、公部門與投資者等多方共贏效益。

台南市政府都發局長莊德樑表示，仁德區二空新村 B 區基地位於台南市仁德區保仁路以南，基地範圍北側鄰近東區南台南站副都心，極具有建構新興發展核心地區條件，此案經由都市更新方式開發，國有公有土地得以順利活化處分，透過容積獎勵方式，市府可完成 B 區約 0.8 公頃公共設施開闢 (開闢經費約 2540 萬元)，並獲取社會住宅至少 150 戶（市值約 6.6 億元），共可節省市府公帑約 7 億元。

台南仁德二空新村 B 區都市更新案，去年 12 月 22 日進行第一階段初審，包括華友聯 (1436-TW)、三發 (9946-TW)、達麗 (6177-TW)、遠雄 (5522-TW)、理銘與府都等重量級建商投標，經過第二階段綜合審查，6 家皆通過 80 分門檻，並在今天完成價格決標，由理銘開發繼 A 區之後再拿下。