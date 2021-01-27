注資規模增五成！英特爾加碼投資越南封裝廠 瞄準5G產品和CPU

周三 (27 日) 英特爾 (INTC-US) 宣布向越南封裝廠注資 4.75 億美元，生產 5G 產品和核心處理器 (CPU)，投資規模較先前大增近 50%。

英特爾周三 (27 日) 表示，作為英特爾在全球最大的封裝和測試基地，英特爾越南晶片封裝廠 Intel Products Vietnam(IPV) 將運用這筆資金生產 5G 產品和核心 CPU，並稱本次加碼投資是為了幫助公司採納更複雜的技術，實現業務多元化。

英特爾還透露，未來可能吸引第三方代工幫忙生產更多產品。據《日經亞洲評論》報導，英特爾已就至少 5 個外包計畫與台積電 (2330-TW) 進行協商，三星 (Samsung) 也有機會取得外包訂單。

近年來因貿易、地緣政治風險導致成本上升，全球供應鏈興起轉移浪潮，越南儼然成為科技供應鏈中相當重要的組成。自 2006 年以來，英特爾已向越南投資 10 億美元，並在過去 17 個月內加碼投資 4.75 億美元。

IPV 總經理 Kim Huat Ooi 表示，截至去年底，IPV 的全球出貨量已超過 20 億個單位，顯示 IPV 在幫助英特爾滿足全球客戶需求方面的重要性，也足以說明為何英特爾持續投資越南團隊。

去年疫情爆發，使原本就已產能不足的英特爾面臨更大的產能缺口，為盡快解決產能問題，英特爾去年 6 月起將產能自中國移至越南，於越南封裝廠生產 14 奈米製程的第 10 代處理器 Comet Lake。