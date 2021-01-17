英特爾21日法說委外代工細節可望明朗 牽動台積電營運動能

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會大幅上調今年資本支出，外資也預期是為英特爾外包產能做準備，而英特爾 (INTC-US) 將於美國時間 21 日召開法說會，屆時晶片委外代工生產計畫與相關細節，可望趨於明朗，也牽動台積電未來業績表現。

台積電法說會上大舉調升資本支出至 250-280 億元，引起市場驚奇，也讓外界關注，英特爾委外代工訂單，是否是帶動台積電資本支出大增的原因之一。台積電對此未正面回應，僅強調資本支出上調是因應 5G、高效能運算等應用，把握市場對先進製程的強勁需求，並支持客戶產能需求。

外資指出，台積電雖未正面回應是否接到英特爾訂單，但大幅拉高資本支出，可能就是為了英特爾；以資本支出拉高的幅度推算，2023 年台積電 3 奈米產能可望到 8 至 10 萬片，將能同時滿足英特爾、蘋果、超微與聯發科等潛在客戶需求。

外資並認為，近年英特爾每年提出 150 億美金的經費投入研發，換算到 2025 年，若英特爾將 5 成 CPU 訂單委外代工，台積電 5 年內必須多增加 70 至 80 億美元資本支出，營運動能將更強勁。

英特爾執行長 Bob Swan 曾向投資人承諾，1 月 21 日公布公司財報時，將宣布外包計畫，不過，英特爾於上周三 (13 日) 宣布現任執行長 Bob Swan 將於 2 月 15 日卸任，由具備技術工程專長的 Pat Gelsinger 接任。

在執行長換人下，業界原先擔憂英特爾委外代工訂單可能有變數，但台積電日前在法說會上大幅上調資本支出後，引發市場對其取得英特爾外包大單的聯想，也緩解了外界疑慮。