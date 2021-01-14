幾家歡樂幾家愁！Gelsinger接任英特爾CEO 老東家VMware、戴爾下挫逾6%

英特爾周三 (13 日) 拋出震撼彈，宣布執行長史旺 (Robert Swan) 將下台，由 VMware 執行長 Pat Gelsinger 接任，而他持有近 8 成股份的 VMware 和戴爾 (Dell Technologies) 周三遭到市場拋售，雙雙下跌逾 6% ，華爾街對兩家估值也感到擔憂。

Gelsinger 接任英特爾 (INTC-US) 執行長消息傳出後，周三 VMware(VMW-US) 股價下跌 6.79% 至每股 133.2 美元，戴爾股價下跌 7.19% 至 每股 71.23 美元，而英特爾股價上漲 6.97% 至 每股 56.95 美元。

電腦大廠戴爾 (DELL-US) 去年出面證實考慮將旗下 VMware 的股份分拆給目前戴爾的股東，因此 VMware 需向戴爾支付大額現金股利，從而舒緩戴爾的巨額債務。

如今，隨著 VMware 失去執行長，華爾街開始對 VMware 的估值感到擔憂。戴爾在 VMware 的持股價值幾乎等於整個戴爾市值，因此 VMware 的營運好壞，將連帶影響戴爾。

William Blair 分析師 Jason Ader 周三調降 VMware 的評級，他表示，VMware 營運長 Rajiv Ramaswami 和雲端管理部門主管 Ajay Singh 近期甫遭其他科技業挖角，再加上執行長離去，VMware 領導層將出現中空，可能對業務與組織造成重大破壞。

BMO Capital 分析師 Keith Bachman 認為， Gelsinger 作為權衡 VMware 和戴爾利益的重要角色上沒有取得足夠的信譽，他的離開絕對不利於 VMware 的股價，目前尚不清楚誰能接替他的角色。

延攬 Gelsinger 對英特爾則是一大利多，Moor Insights and Strategy 分析師 Patrick Moorhead 表示，Gelsinger 的外部經驗有利於他未來解決英特爾的某些問題，他堅強、激勵人心等優秀管理特質，正符合英特爾目前所需。

Gelsinger 曾在英特爾任職 30 年，是公司第一任技術長，2012 年開始擔任 VMware 執行長以及 EMC 的營運長。他也是科技業中著名的人才之一，2013 年曾出現在微軟 (MSFT-US) 的執行長候選名單之中，同年傳出將出任英特爾執行長。