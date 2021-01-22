〈財報〉英特爾財報、財測勝預期 晶片委外由新CEO上任再說明 盤後挫跌4%

遠距工作持續驅動 PC、筆電和伺服器需求，英特爾 (INTC-US) 上季財報和本季財測雙雙優於市場預期，周四 (21 日) 收盤股價大漲逾 6%，交出執行長史旺 (Bob Swan) 任內最後一份亮麗成績單，但盤後翻黑下挫近 4%。

英特爾在即將收盤前公布的財報聲明中，並未提供全年財測，也尚未揭露晶片委外細節。史旺原訂今日公布更多晶片生產計畫，不過新執行長 Pat Gelsinger 於 2 月 15 日上任後，可能有更多時間調整策略。

英特爾收盤股價大漲 6.46% 至 64.46 美元，但盤後翻黑下挫，截稿前跌 3.99%。

英特爾上周宣布，2 月 15 日起史旺將把執行長一職交棒給目前擔任雲端平台服務商 VMware 執行長的 Gelsinger，加上晶片業務即將委外，財報和財測表現受矚目。

Q1 財測關鍵數字

英特爾預估，止於 3 月的第 1 季營收將為 186 億美元，調整後每股獲利將為 1.03 美元，優於 Refinitiv 訪調分析師預測的 160.6 億美元、0.93 美元。

Q1 財測關鍵數字

(基於 GAAP)

調整後 EPS：1.03 美元

營收：186 億美元

營業利潤率：27%

(基於 Non-GAAP)

調整後 EPS：1.10 美元 vs. 0.93 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收：175 億美元 vs. 160.6 億美元 (Refinitiv 調查共識)

營業利潤率：30%

Q4 財報

財報顯示，英特爾在 12 月底止的第 4 季每股盈餘 1.52 美元，優於 Refinitiv 預估的 1.10 美元；營收下滑 1% 至 200 億美元，但優於 Refinitiv 預估的 175 億美元，且比公司 10 月預估值高出 26 億美元。

第 4 季來自 PC 晶片業務的營收為 109 億美元，高於 FactSet 預估的 95.7 億美元。過去幾年扮演英特爾成長主力的資料中心業務營收為 61 億美元，也高於 FactSet 預估的 54.8 億美元。

英特爾是少數一手包辦設計和製造的半導體公司，相較之下，對手超微 (AMD-US) 很早就把晶片委外由台積電 (TSM-US) 等代工廠生產。在 10 奈米技術遇挫之後，英特爾不再享有領先台積電和三星的優勢，分析師從英特爾去年 7 月揭露 7 奈米製程挫折研判，此差距會持續好幾年。

但英特爾靠 PC 業務重拾部分動能，第 4 季 PC 晶片出貨量增加 33%，遠勝同期整體 PC 市場的 26% 增幅。

該公司並宣布現金股利提高 5% 至 1.39 美元。

(Q4 基於 GAAP)

調整後 EPS：1.42 美元

營收： 200 億美元

淨利： 59 億美元

毛利率： 56.8%

(Q4 基於 Non-GAAP)

調整後 EPS：持平於 1.52 美元 vs. 1.10 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收： 年減 1% 至 200 億美元 vs. 175 億美元 (Refinitiv 調查共識)

淨利： 年減 6% 至 62 億美元

毛利率： 下跌 1.7 個百分點至 58.4%

全年財報關鍵數字

(基於 GAAP)

調整後 EPS：年增 5% 至 4.94 美元

營收： 779 億美元

淨利： 下滑 1% 至 209 億美元

毛利率： 下跌 2.5 個百分點至 56.8%

(基於 Non-GAAP)