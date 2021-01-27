攜手百事公司開發植物性零食飲料 超越肉類開盤飆逾30%

超越肉類 (Beyond Meat) 和百事公司宣布共同成立合資企業，以開發、生產和銷售植物性零食和飲料。受消息激勵，超越肉類周二 (26 日) 開盤一度飆逾 30%。

截稿前，超越肉類 (BYND-US) 漲幅收斂，但仍高達 20%，市值近 120 億美元。百事 (PEP-US) 小漲 0.67%。儘管疫情嚴重影響公司業務，截至周一 (25 日) 收盤，超越肉類過去 1 年漲幅仍達 32％以上。

這項合作關係讓超越肉類有機會獲取百事在產品生產和銷售作業方面的專業知識，對百事來說，近年來隨著健康意識抬頭，與超越肉類合作有助於該公司擴大對植物性產品的投資。

據了解，新合資公司將透過名為 PLANeT Partnership 的有限公司進行管理，財務方面條款則尚未公布。

百事全球商務長 Ram Krishnan 則表示，與超越肉類合作除了帶來成長機會，還將為建立永續食品系統帶來一大突破。

百事公司去年簽署聯合國誓約，​​在氣候變遷議題上設立遠大目標。事實上，近年來百事已逐步削減自家產品的糖含量，並試圖在產品組合中增加更多更健康的零食和飲料。

除了擁有同名汽水品牌百事可樂外，百事旗下知名品牌包含樂事 (Lay’s)，桂格 (Quaker) 和開特力 (Gatorade) 等。