特斯拉中國製Model Y正式開始交付

據報導，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在上海廠所生產的首批 Model Y 已經正式在周一 (18 日) 開始交付，不過目前尚不清楚明確的交付數量與對象。

報導指出，目前中國是全球最大的電動車市場，對於特斯拉的成長計劃至關重要，該公司期望在未來 10 年內，將特斯拉汽車的銷量從 2020 年的約 50 萬輛增加至每年 2000 萬輛。

中國市場是特斯拉在 2020 年交付量的主要推動力，特斯拉在去年共交付了 499550 輛汽車，與上年同期相比，大幅成長了 36%。

特斯拉最初於 2019 年底在中國上海的超級工廠開始生產特斯拉 Model 3，是該公司在美國以外地區的第一座工廠。特斯拉在去年就已經向中國當地客戶進行 Model3 的交付。自那時以來，特斯拉股票大幅飆漲 700%，也促使該公司執行官馬斯克成為全球首富。

報導指出，特斯拉斥資 20 億美元的上海工廠，在不到一年的時間裡就完工，對於全球汽車業來說非常快速。通常，汽車製造商在市場當地建立汽車產線，主要是為了降低運輸成本、避免進口關稅或延誤。

電動車在中國市場的規模持續成長，特斯拉在該的銷量更佔據主導地位，先前美國通用汽車 (GM-US) 曾表示，計畫藉由推動電動車 (EV) 的發展，來提升在中國市場的銷量，並與電動車大廠特斯拉爭奪市佔率。

通用汽車執行長 Mary Barra 表示，預計 2020 至 2025 年期間，將投資超過 200 億美元推動電動車的發展，並在中國推出電動車等產品，刺激中國市場銷量。未來五年中，在中國市場推出的新車型中，將有 40% 以上是電動車型，並將在中國製造，且所有零件都將來自中國本地供應商。