〈泰福-KY法說〉新CEO首提營運策略 不排除啟動授權案

生物相似藥廠泰福 - KY(6541-TW) 今 (26) 日舉行法說，新任執行長陳林正接棒 2 個月來首度透過線上視訊，對外提出營運策略，他表示，旗下生物相似藥 TX01、TX05 已進入藥物開發成熟階段，除美國市場會自行銷售外，中國等其他地區不排除啟動授權案。

泰福董事長暨執行長趙宇天去年卸下執行長一職，由財務長陳林正接任；陳林正擁有哈佛大學法學博士學歷、Delos Capital Fund,LP 生技基金創辦人暨主管合夥人，也曾任高盛投資銀行董事總經理，並擔任泰福董事 6 年。

陳林正表示，大分子蛋白質藥全球市場規模已達到 1400 億美元，估 2027 年將突破 3000 億美元大關，儘管市場規模逐步擴張，但大分子蛋白質藥的藥效與副作用仍有改善空間，藥物發展也從抗體改良提升到生物相似藥。

陳林正指出，泰福具有研發生物相似藥的基礎，包括挑選候選藥物、細胞株發展、純化及放大、臨床法規、GMP 產品製造及藥品銷售與市場推廣，未來將透過過去在產業經驗與人脈，積極拓展合作夥伴及策略聯盟。

陳林正表示，旗下生物相似藥 TX01 預計今年中取得藥證、TX05 則有機會本季取得三期臨床試驗主要療效分析，兩項藥品發展已到成熟階段，除美國市場透過既有通路銷售外，其他海外地區不排除啟動授權，另外，除藥物開發研發外，未來也擬規劃接 CDMO(委託研發及生產代工) 訂單，帶動整體營運成長。