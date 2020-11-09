泰福-KY兩款生物相似藥將上市 有望帶動營運轉盈

泰福 - KY(6541-TW) 開發的兩款生物相似藥 TX-01 與 TX-05，目前臨床進展已近尾聲，預計明年第 3 季開始啟動銷售，在兩款藥物挹注下，營收貢獻約可達千萬美元，2022 年起營運有望由虧轉盈。

泰福旗下首個生物相似藥 TX01 已擺脫專利訴訟，適應症為癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症，預計年底前重送藥證審查，預計明年第 2 季取得藥證，2021 年第 3 季上市銷售；加拿大市場則預計 2021 年取證，將由授權合作夥伴來銷售。

該生物相似藥美國市場去年全年銷售額約 5.4 億美元 (約新台幣 154 億元)，共有 4 家藥廠競爭，包括原廠 Amgen、Teva、Sandoz 及 Pfizer 等，其中原廠 Amgen 的市占率已將低至 40%，泰福目標拿下全美 9% 市占率、3 年內銷售達 4000 萬美元。

生物相似藥 TX05 則已完成三期臨床試驗受試者投藥治療，將進行藥理及病理分析，最快明年第 1 季公布臨床試驗結果，明年年中向美國 FDA 申請藥證，最快 2022 年下半年啟動銷售。

泰福認為，TX05 的藥品市場尚未成熟，鋪貨仍須一段時間，但一年市場上看 30 億元，目標要拿 7% 市占率，估藥品上市 3 年內，銷售額約可達 1.2 億美元。

法人看好，泰福兩項藥品將陸續申請藥證，且 2021 第 3 季、2022 年下半年藥品陸續上市，在市場尚未被滿足下，有望拿下一定市占率，並帶動 2022-2023 年營運由虧轉盈。