泰福-KY啟動世代交接 執行長由陳林正接棒

泰福 - KY(6541-TW) 今 (18) 日宣布，董事長暨執行長趙宇天今天卸下執行長一職，由財務長陳林正接任。趙宇天表示，主要產品線已完成階段性計畫，考慮接班人及奠定公司永續發展基礎下，將執行長交棒給陳林正，期盼公司有更多元發展。

泰福新任執行長陳林正，擁有哈佛大學法學博士學歷、Delos Capital Fund,LP 生技基金創辦人暨主管合夥人，也曾任高盛投資銀行董事總經理，並擔任泰福董事 6 年。

趙宇天指出，旗下產品將進入商業化，象徵已從研發公司轉為商業化公司，且台灣、美國聖地牙哥子公司均已打下基礎，隨著公司規模逐漸擴大，需要延攬新血接班。

趙宇天表示，雖然卸下執行長職務，但仍擔任董事長繼續運籌帷幄，且協助新任執行長執行公司計畫。

泰福生物相似藥開發方面，TX01 日前完成加拿大藥證補件，預計審查時間為 7-12 個月，有機會明年取證上市；預計年底重送美國 FDA 藥證審查，預計明年第 2 季取得藥證，2021 年第 3 季上市銷售。

TX05 則已完成三期臨床試驗受試者投藥治療，將進行藥理及病理分析，最快明年第 1 季公布臨床試驗結果，明年年中向美國 FDA 申請藥證，最快 2022 年下半年啟動銷售。