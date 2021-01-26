〈2021百貨展望〉新光三越去年倒吃甘蔗 今年挑戰820億元新高目標

百貨業龍頭新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今 (26) 日指出，去年是不平凡的一年，在 2020 年最後一天成功超越 2019 年全年的業績表現，達到近 808 億元，年增 0.3%，再創新高，今年仍訂下積極的成長目標，力拚年增 2% 至 820 億元。

吳昕陽說，去年公私領域都很震撼，壓力大但也走過來了，以感恩的心情謝謝很多人很多事，在穩住成長後，將今年設定為疫情可控制的一年，除了既定改裝計畫，也將持續提升會員黏著度，並訂下成長 2% 的積極目標，希望藉此帶領整個百貨產業正向面對外在環境的快速變化和挑戰。

吳昕陽也指出，今年除了營運、商品面的調整持續進步，定調要做好一件事情─安全，儘管疫情尚未完全平息，民眾仍必須生活，新光三越必須扮演提供消費者更美好更愉悅生活的角色。

新光三越營業本部本部長曹美虹進一步說明，去年 85% 消費來自會員，而周年慶檔期衝上 230 億元，成長 2%，創下歷年最好紀錄，優於預期，顯示會員的黏著度和好感度均有明顯提升。

展望今年，由於吳昕陽已定下 2% 的積極成長目標，新光三越全台將執行近 30 個項目改裝計畫，其中，信義新天地四大店將再大改，占總改裝項目近半，藉此導入更多生活相關型態的項目，提升消費體驗。

曹美虹強調，新光三越將持續朝最新最潮最接近生活態度的方向發展，要成為流動的賣場。