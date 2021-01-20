拜登即將走馬上任 法人：美中貿易爭端有望緩解

美國新科總統拜登即將走馬上任，市場關注懸宕已久的美中緊張關係是否有解，法人認為，拜登執政後應該暫時不會緩解任何關鍵性貿易政策，但比起川普拜登則是相對可預測，加上其多邊主義者或有機會解決美中貿易爭端。

法盛投資管理表示，比起川普拜登將成為相對傳統且可預測的總統，且拜登是多邊主義者，可望妥善解決貿易爭端而建立的機構，就美中貿易關係的未來發展而言，將有前瞻性的指引和更加穩定的發展。

法盛投資管理進一步指出，預計拜登上任後短時間内主要側重於國家内政和國内問題，首要任務包括疫苗接種、團結國內、應對新冠疫情及其帶來的經濟重創等等的重要挑戰。

整體而言，由於拜登的上任有望與美國的盟友展開更多合作，並更有效利用現有的全球基礎設施，使得全球貿易環境得以改善。但似乎未必能夠回復到疫情發生前或川普上任前的全球化水平。

我們預期至少在新總統入主白宮的初期，中美緊張關係仍會存在。然而，從不確定性降低的角度來看，拜登就職代表（中美關係）往正確方向邁出了一步。

在產業表現部分，保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，統計 1970 年至 2019 年民主黨與共和黨執政期間的各產業表現，可明顯看出每逢民主黨執政時，包括醫療保健、科技類股漲勢明顯突出，配合新冠肺炎群體免疫可望於 2021 年下半年達成，在疫苗及藥物的研發進度加速之下，有利於整體醫療產業的投資氣氛。

江宜虔分析，雖然短期間拜登將以經濟政策為首要任務，醫療產業的改革法令尚需時間發酵，不過可確定的是，拜登將持續擴大實施歐巴馬健保，包括有望通過的相關政策為將符合醫療照顧保險 (Medicare) 資格的歲數，由 65 歲調降至 60 歲，有利於相關產業業務成長。

此外，拜登對醫療產業一向採支持的態度，並認同醫療產業公司在此次新冠肺炎疫情中扮演重要角色，因此預期實施政府直接與藥廠議價的可能性低。