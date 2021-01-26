【Wen姐筆記】萬6山頂決戰 外資丟內資搶！融資卡位喊燒創新高

台股昨日在 16000 點山頂決戰，演出外資內資搶，外資不僅現貨市場持續賣超 209 億元，台指期淨空單 2.9 萬口，但是全體內資一致槍口對外，投信買超 41 億元，自營商買超 13.8 億元，上市融資餘額更是大增 18 億元，衝上 1996 億元新高，如果加上上櫃 632 億元融資，上市櫃融資餘額逼近 2600 億元，創下新高紀錄。不過台股昨日未能站上 16000 點，以 15946.54 點作收，成交量縮至 3588 億元。台股要維持 16000 點山頂上玩，密碼 15938 不能棄守! 關鍵點位為 15888、15951 與 16053 點。

多方今天要繼續在 16000 山頂上玩，15938 為觀察重點，下方 15900 點兩端哨站 15911 與 15888 點，不宜棄守，否則將暫別 16000 點! 最好能夠連 15951 也守穩，16000 點兩端哨站 15978 與 16027 點，如果多方要搶封關前紅包，16053 則是關鍵位置，站穩才有機會繼續挑戰新里程碑! 16100 點兩端哨站為 16078 與 16116 點，站穩挑戰 16153 與 16200 點，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點。才有機會再挑戰 16238，再拚改寫歷史新高!

但如 15888 點棄守，多方可能暫時告別 16000 點，進入回檔，需提防修正幅度擴大。恐回測 15851 與 15800 點整數關卡，15800 點兩端哨站為 15823 與 15777 點，如再棄守需提防停損賣壓湧現，還是有多殺多危機。下方觀察位置為 15748 與 15700 點，15700 點兩端哨站 15678 與 15723 點如棄守，需提防往月線回測。

台股 16000 點能否站穩? 內資顯然比外資熱! 外資的動作明顯採取逢高提款，並在期貨市場進行避險，但是內資信心十足，融資持續加足馬力，也將使得盤勢震盪加劇! 總之，投資人如以股票操作為主，請務必檢視手中持股，只要領先大盤跌破月線季線者，顯然大盤衝關 16000 與你的持股無關! 在選股上仍建議挑選與大盤步調節奏相同的個股，才能避免大盤創高，僅賺到指數卻個股賠錢! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)