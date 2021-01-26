〈台股盤前要聞〉證券劃撥存款創高、台積電兩天市值蒸發逾兆元 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，散戶積極投入台股，去年 12 月證券劃撥存款餘額續創新高；外資狂砍台積電，導致近 2 日市值蒸發逾 1 兆元；封測廠矽格擬砸 46.2 億元收購聯測全數股權。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

散戶大軍追捧台股 12 月證券劃撥存款餘額續創高

央行昨 (25) 日公布去年 12 月金融概況，M1B 年增 16.17%，為 2010 年 5 月以來高點，M2 年增 8.45%，創 2009 年 8 月以來新高，顯示資金動能無虞。此外，台股去年下半年屢創新高，散戶大軍積極進場，推升證券劃撥存款餘額衝上 2.65 兆元，續創歷史新高。閱讀全文...

去年 12 月製造業生產指數連十一紅 單月、Q4、全年同寫歷史新高

經濟部統計處昨 (25) 日公布去年 12 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳產需求回溫，12 月工業生產指數達 129.07，月增 5.22%、年增 9.9%，創歷年單月新高，其中，製造業生產指數達 131.52，月增 5.6%、年增 10.41%，為連十一紅，也助第 4 季、全年同寫歷史新高紀錄。閱讀全文...

台積電近 2 日市值蒸發逾 1 兆元 外資狂倒貨散戶奮力接

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周連 3 日創新天價後，上周五 (22 日) 股價回檔修正，昨 (25) 日賣壓再度出籠，盤中最低下挫 3.6%，跌至 626 元，終場跌 2.46%，收在 633 元，近 2 個交易日市值已蒸發逾 1 兆元；且外資連日倒貨，籌碼多由散戶接手，近 2 個交易日融資餘額大增超過 2400 張，恐遭套牢在天價高點。閱讀全文...

〈矽格收購聯測〉砸 46.2 億元收購聯測全數股權 拚 Q2 完成交易

封測廠矽格 (6257-TW) 昨 (25) 日宣布將以 1.65 億美元 (約新台幣 46.2 億元收購台灣聯測全數股權，並取得聯測位於新竹科學園區的廠房，董事長黃興陽表示，併入聯測後，可望增加 10-20 億元營收，產能也可望提升 4-5 成，但還需經濟部投審會核准，力拚今年第 2 季前完成交易。閱讀全文...

環球晶降低收購世創股權門檻至 50% 公開收購期間延長至 2/10

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 繼 22 日二度上調公開收購世創 (Siltronic AG) 收購價，達到每股 145 歐元後，公開收購案又有新變化，昨 (25) 日宣布將公開收購最低股權比例由 65% 降至 50%，公開收購期間延長至 2 月 10 日，若屆時未達成最低收購門檻，將不會提出再次收購要約。閱讀全文...

友達再砸 3.04 億元加碼佳世達股票 持股比例攀至 18.74%

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (25) 日代子公司公告，為深化與關係企業佳世達 (2352-TW) 業務合作、做長期股權投資，今年 1 月 6 日至 1 月 25 日，以平均每股 27.98 元，再取得佳世達 10881 仟股，加碼約 3.04 億元，累積友達、子公司康利共持有佳世達股份提升至 18.74%。閱讀全文...

防疫保單引爆全台 500 元之亂 理賠是否生效看兩大關鍵時點

台產 (2832-TW) 防疫保單由於只要花 500 元，居家檢疫就可理賠 10 萬元，適逢部桃疫情擴散，昨 (25) 日最後一天收件，讓全台的台產據點以及保經代通路都湧進大量排隊人潮，光是台北總公司就舉標語提醒民眾從排隊到受理保單，預估需要等六小時，宛如「500 元之亂」，但是全民瘋投保，保了之後能不能理賠，要看保單生效日與居家隔離通知書日期兩大關鍵時間點。閱讀全文...

〈家登展望〉EUV、DUV、晶圓載具三箭齊發 今年營運樂觀

家登 (3680-TW) 昨 (25) 日表示，受惠 EUV 技術持續導入先進製程，加上 DUV 需求同步暢旺，以及晶圓載具切入中國 8 吋與 12 吋廠，家登看好，今年三箭齊發、營運樂觀。閱讀全文...