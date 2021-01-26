〈台股盤中〉台積電、電動車點火不敵賣壓出籠 陷萬六拉鋸戰

台股揮別日 K 收黑陰霾，今 (26) 日在權值三王領漲下開高，包括半導體、電子族群重新奪回多頭話語權，推升大盤開盤不到 10 分鐘就重新收復「萬六」，但因台積電盤中漲勢收斂股價壓回平盤，導致「萬六」得而復失，成交量預估約 3500 億元。

在熱錢持續匯入帶動下，新台幣持續彈升開盤大升 1.41 角，新台幣兌美元匯價一度站上 28.25 元，新台幣、台股重早盤股匯齊揚，台股部分，包括半導體、電動車仍是多頭競逐標的。

權值股王台積電揮別連兩個交易日收黑，早盤股價攻上 640 元波段高點後，受獲利了結賣壓影響，盤中股價壓回平盤整理，盤中股價暫收在 634 元。

鴻海今天仍由多頭主導，盤中股價攀升至 125 元，推升股價站上近 9 年來新高；鴻海多頭氣盛也讓鴻家軍雨露均霑，包括台揚盤中大漲 2.6%，臻鼎 - KY、乙盛 - KY、GIS-KY 盤中股價同步翻紅，平均都有 1% 以上漲幅。

電動車概念股中，包括健和興盤中強漲逾 4%，和大、貿聯 - KY 盤中也有 2% 以上漲幅，亞光、乙盛 - KY、錩新也有 1% 以上漲幅。

法人表示，全球股市進入橫向整理，左右台股盤勢的權值股王台積電也進入漲多休息，高檔震盪整理狀態，預估大盤在農曆年封關前將持續在萬六附近震盪整理，短線可留意基期低、有基本面加持的中小型股，可望成為資金追逐新標的。