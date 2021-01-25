散戶大軍追捧台股 12月證券劃撥存款餘額續創高

央行今 (25) 日公布去年 12 月金融概況，M1B 年增 16.17%，為 2010 年 5 月以來高點，M2 年增 8.45%，創 2009 年 8 月以來新高，顯示資金動能無虞。此外，台股去年下半年屢創歷史新高，散戶大軍積極進場，推升證券劃撥存款餘額衝上 2.65 兆元，續創歷史新高。

除了 12 月證券劃撥存款餘額續創新高外，台股日平均成交值 2585 億元、月平均股價指數 14277 點均寫下歷史新高，12 月股市融資月底餘額 2488 億元，也是 2018 年 8 月以來的高點，多項指標均顯示股市交投相當熱絡。

據央行統計，12 月日平均貨幣總計數 M1B、M2 月增率分別為 2.51% 及 0.97%；M1B 及 M2 年增率則為 16.17% 及 8.45%，主要受資金淨匯入及放款與投資成長增加的影響。累計 2020 全年 M1B 及 M2 平均年增率分別為 10.34% 及 5.84%。

12 月準備貨幣日平均數為 4.77 兆元，月增 1125 億元，其中，流通中通貨增加 251 億元，金融機構存放本行準備金增加 874 億元；日平均準備貨幣年增 11.34%，較上月上升 0.83 個百分點；去年全年準備貨幣平均年增率為 8.59%，較前一年的 6.42% 大幅提高。

據統計，12 月活期性存款為 19.94 兆元，年增 17.67%，創逾 10 年半以來新高，央行表示，主要跟股市交易熱絡有關，民眾將定期性存款減少放在活存，以增加投資靈活性。此外，由於出口表現強勁，公司貨款大舉匯回，加上海外投資贖回，使得 12 月外匯存款期底餘額來到 6.89 兆元，年增 14.22%。

值得關注的是，散戶交易比重自去年 10 月以來連三月走高，12 月達 67.4%，顯示散戶積極參與台股行情；外資雖然在 11、12 月各匯入 58.88 億美元及 45.14 億美元，但 12 月股市交易比重卻下滑至 23.4%。央行指出，股市漲勢呈現兩極化，大多集中在半導體族群，其他個股表現相對沒有這麼亮眼。

