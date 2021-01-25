福斯將與供應商討論因晶片不足所造成的損失賠償

《路透》報導指出德國汽車製造商福斯發言人表示，該公司正與主要供應商就晶片短缺可能造成的損害進行談判，要求下游廠分擔損失的可能性。

報導指出，由於車用半導體全球大缺貨，世界各地的汽車製造商只好讓部份產線停工。另外之前川普政府針對中國關鍵晶片代工廠做出的禁令使得在某些情況下擴大全球晶片短缺的問題。

(圖片: AFP)

根據了解，福斯、福特、SUBARU、豐田、日產、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 和其它汽車製造商都受到短缺的影響。

福斯發言人表示，對於該公司而言當務之急是將晶片短缺對生產的影響降至最低。他補充稱，該公司希望與供應商密切合作，解決這一問題，包括與供應商一起審查有關損害賠償的索賠。

受影響的汽車供應商包含德國 Bosch 和 Continental，這兩家公司依賴亞洲國家和台灣地區的晶片供應商或代工廠。

業內人士表示，福斯汽車在春季第一次封鎖後不久就向供應商稱，會再將產量提高到疫情前的水準。但晶圓代工廠還是將產線轉移至消費電子等高成長的產業，這轉變讓車廠的晶片供不應求。

德國汽車業近期因晶片不足被迫減產，為避免晶片產業成為各國戰略性產品而把歐洲拖下水，歐洲已意識到需要自己的半導體產業鏈。此外，德國經濟部長也致函到台灣請求協助，除了暴露出車廠過度依賴供應商的問題，也凸顯歐洲半導體業鏈不完整的問題。

