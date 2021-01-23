美參院財委會全票通過葉倫財長提名 最終任命確認1/25完成

週五 (22 日) 美國參議院財政委員會以全票數通過葉倫擔任美國第 78 任財政部長的提名，最終任命確認將於下週一 (25 日) 完成。

參議院財政委員會週五以 26 比 0 壓倒性的票數通過前聯準會主席葉倫出任美國財政部長。參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 隨後表示，參院全體會議將於 (美東時間) 下週一 (25 日) 討論與投票表決葉倫的財長提名資格。

週五財政委員會於投票過程中幾乎沒有任何爭議或分歧，俄勒岡州的民主黨聯邦參議員 Ron Wyden 表示，參院提名過程中，葉倫實際上就像一位 NBA 全明星中的明星。

葉倫料將於下週一輕鬆通過任命案，成為美國史上首位女性財長，並成為第二位擔任財長的前聯準會主席。

美國總統拜登已公布 1.9 兆美元刺激計畫，葉倫上任將面臨多項挑戰，她首要工作是引領國會通過該項計畫，解決與共和黨對稅收、政府債務看法的分歧。

週二金融服務委員 (Finance Committee) 舉行提名確認聽證會上，葉倫曾表示，如果不迅速採取行動，美國將面臨更長、更痛苦的經濟衰退威脅。

葉倫敦促國會盡快採取行動，向年收入低於 7.5 萬美元的個人提供額外 1400 美元的紓困補貼，提高失業補助，進一步援助小企業，計畫為疫苗的生產和分發提供更多支援。