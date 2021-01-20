美國將推50年期超長債？葉倫樂見

美國財政部多年來一直在考慮發行超長債券，但受到華爾街抵制從未落實，財政部長提名人葉倫 (Janet Yellen) 周二 (19 日) 再度提及此事，表示在利率處於低檔的情況下，發行超過 30 年的超長債值得討論，消息一出，長債殖利率隨之上揚。

被問及 長債問題時，葉倫表示：「透過發行長債來進行融資，尤其是利率特別低的情況下是有利於政府的，我樂見這類議題，並審視超長債的市場接受度。」

美國 10 年期公債殖利率周二上揚 0.29% 至 1.844%，殖利率曲線進一步趨陡，5 年期和 30 年期債券殖利率利差一度達到 140 個基點。

不過，法國興業銀行 (Societe Generale SA) 美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示：「儘管葉倫表示樂意發行超長債後帶動長期殖利率上揚，但我認為 50 年期債券的發行仍遙遙無期。」

前美國財政部長 Robert Rubin 本月曾告誡不要視目前低利率為理所當然，並表示美國政府應該利用這一時機，大幅拉長美國債務到期日，包括發行 50 年期等超長債。

現任財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在任期初期時也曾大力推動 50 年或 100 年期超長債以鎖定低利率，但始終沒有顯著進展，主因在於債券交易商和美國國債借貸諮詢委員會 (TBAC) 懷疑這類債券是否有足夠的需求維持市場定期標售。

Rajappa ：「財政部已經多次鑽研超長債議題，並得出結論表示超長債券市場需求不足，財政部應該能夠在今年按當前的付息時程表來籌集資金，因此我認為沒有必要發行 50 年期的債券。」