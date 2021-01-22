友達綠電布局跨大步 旗下電廠監控系統獲台電首批認證

面板大廠友達 (2409-TW) 近年持續拓展太陽能綠電事業，旗下除了有星耀能源、星河能源等太陽能電廠外，今 (22) 日宣布旗下 SunVeillance 太陽能智慧雲端監控解決方案取得台電「配電級再生能源管理系統 (DREAMS)」認證，成為再生能源監控設備雲端資料系統首批合格廠商。

友達表示，藉由過去太陽能案場管理經驗、近 10 年監控軟體開發經驗，成功整合 SunVeillance 雲端監控、台電 DREAMS 系統，通過 DNP3.0 傳輸格式並採用 VPN 技術，阻絕未經授權系統侵入，可望確保網路安全、達到電廠管理效益。

配合政府綠能政策，台電預計 2025 年再生能源發電占比將達 20%，其中太陽光電設置容量需達到 20GW，為有效達到發電目標、提高整體配電網強韌能力，台電特別發展「配電級再生能管理系統」，未來大規模太陽能電廠皆須串接自身系統、台電 DREAMS 系統。

友達從 2008 年起投入太陽能事業，具有整合電廠專案能力，除了旗下太陽能電廠外，友達去年也與新創公司陽光伏特家簽署 MOU(合作備忘錄)，促進全民參與再生能源。

友達能源事業總部副總經理林恬宇日前也表示，雖然太陽能事業對整體營運貢獻仍低，但在案場建置、併網發電業務擴大下，營運貢獻可望逐步提升，目前太陽能事業仍以太陽能模組、硬體裝置為大宗，比重約 5 成，專案建置工程則占 3-4 成。