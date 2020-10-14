〈友達太陽能布局〉旗下星耀能源目標2023年併網發電500mW

面板大廠友達 (2409-TW) 近年跨足太陽能事業，能源事業總部副總經理林恬宇今 (14) 日表示，旗下星耀能源、星河能源等太陽能電廠到今年底止，將可提供 170mW 併網裝置容量，隨著電廠陸續建置完成，估 2023 年整體併網裝置容量將達 500mW。

星耀能源是友達在 2017 年與富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽等合資 30 億元共同成立，去年因應再生能源未來發展，擴大增資約 50 億元，原股東皆依持股比例增資，友達與子公司康利投資合計仍持有 33% 股份。

林恬宇指出，與壽險業合資設立星耀能源，加上既有的星河能源，可望將友達工程經驗、管理實力，結合壽險業長期穩定資金投入，聯手打造永續經營的綠電平台。

友達日前也與國內最大全民電廠平台陽光伏特加結盟，簽署 MOU(合作備忘錄)，林恬宇表示，未來雙方結盟，將藉由太陽能模組、電廠建置工程及維運能力，以每年 10mWp 的太陽能電廠建置為目標展開合作，估計每年約可讓 3 萬人參與，促進全民參與再生能源。

談到台灣太陽產業發展，林恬宇指出，台灣政府、產業界皆有高度共識，認為綠能是未來發展趨勢，最大問題則在台灣土地空間受限，因此發展前仍需各界充分討論，而面對即將上路的用電大戶條款，產業界也傳出可以透過企業設立百分之百子公司進行發電，並自發自發，來符合用電大戶條款。