〈友達太陽能布局〉下半年大型案場陸續動工 能見度可看到明年Q3

面板大廠友達 (2409-TW) 近年跨足太陽能事業，能源事業總部副總經理林恬宇今 (14) 日表示，目前太陽能事業對整體集團貢獻仍低，但在案場建置、併網發電業務擴大下，營運貢獻可望逐步提升，下半年也有不少大型太陽能案場陸續動工，目前訂單能見度已可看到明年第 3 季。

觀察台灣太陽能產業，林恬宇表示，上半年大型太陽能案場建置受疫情衝擊皆有遞延，但隨著國內疫情趨緩、工程復工，下半年大型案件皆陸續開工，加上太陽能產業訂單較長，基本為 1 年起跳，因此目前訂單能見度最遠已可看到明年第 2 季、第 3 季。

林恬宇進一步指出，台灣太陽能產業通常與政府 FIT(固定價格購買制度) 相關，在每年 6 月、12 月相關太陽能模組、硬體需求會達到高峰。

友達近年持續擴大太陽能布局，除原本太陽能模組、硬體裝置業務外，也跨足太陽能專案建置工程，陸續協助奇美實業、永豐餘 (1907-TW)、全家 (5903-TW)、台灣康寧等建置太陽能發電系統，並與富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽合資成立星曜能源，拓展太陽能電廠業務。

據了解，友達目前太陽能事業比重，太陽能模組、硬體裝置仍占大宗，比重約 5 成，專案建置工程則 3-4 成，剩下才是太陽能電廠併網發電貢獻。

展望未來，林恬宇表示，目前全球仍以石化為主要能源來源，但隨著環保、綠能意識抬頭，據統計到 2050 年，全球將有 6-7 成能源來自綠能，台灣現階段綠能政策雖然僅到 2025 年，但政府也已經規劃未來十年 (2026-2035 年) 再生能源計畫。