電視面板報價波段大漲逾6成 友達、群創獲利爆棚

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經歷逾兩年營運谷底後，營運自去年下半年谷底翻，觀察面板報價，去年 5 月底價格落底後，6 月開始逐月走揚，一路漲至今年 1 月初，面板廠營運逐月成長，且通過每月損平點，價格漲勢猛烈將推升獲利表現爆棚，第四季可望繳出「逆轉勝」成績，且價格漲勢將延續至本季，無畏三星延後減產的效應。

根據研調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處每兩週追蹤面板報價資料顯示，電視面板報價去年 5 月落底後逐月上漲，統計到今年 1 月 5 日止，平均漲幅達逾 6 成，32 吋電視面板價格漲勢更猛，從 5 月價格 30 美元，漲到今年 1 月初 65-66 美元，報價翻倍走揚。

顯示器、筆電面板方面，去年谷底落在 1 月，2 月起受疫情影響供應鏈出貨，報價止跌持穩，下半年開始，在宅經濟、遠距商機發酵下，同樣跟隨電視面板報價走揚，統計顯示器面板、筆電面板去年漲幅也分別達 15-20%、20-25%。

若將電視、顯示器、筆電面板合為大尺寸面板計算，去年下半年每季價格平均漲幅均逾 1 成，在面板報價勁揚下，雙虎去年第 3 季均繳出虧轉盈成績，友達本業由第 2 季虧損 34 億元到第 3 季大賺約 26.5 億元，單季獲利逾 50 億元，群創本業也由第 2 季虧損 33 億元，到第 3 季大賺約 13 億元，單季獲利近 50 億元。

從雙虎財報、研調機構報價來看，法人表示，從第 4 季平均面板漲幅進一步推算，雙虎第 4 季獲利可望更上層樓，達百億元大關，尤其是雙虎電視面板比重不低，受惠電視面板強勁漲勢，漲幅高達 6 成，單季獲利可望再優於市場預期，去年全年轉盈目標將可順利達陣。

市場不免擔憂今年的報價走勢，不過今年電視、顯示器、筆電等面板價格，仍將延續去年漲勢，首季價格將持續走揚，下半年進入傳統旺季，有助面板價格維持高檔，助推面板廠營運；友達董事長彭双浪日前更指出，未來兩年面板供需將維持健康水準，在需求增加、供給吃緊態勢延續下，對今年全年出貨總數樂觀。