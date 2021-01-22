美線上博弈合法化大增至15州 鈊象海外授權業務今年獲利續衝

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 去年受惠美國線上博弈授權業務大幅挹注，營運暴衝，而隨著密西根州開放線上博弈後，美國已有 15 州線上博弈合法化；由於鈊象授權美國線上博弈遊戲為 100% 純益、且高成長性的產品線，在美國各州線上博弈合法化成為未來趨勢下，將帶動鈊象今年獲利持續跳增。

鈊象去年受惠疫情帶動宅經濟發展，先前布局的美國線上博弈市場開花結果，且授權營運毛利高，帶動營運暴衝，前三季每股大賺 35.48 元，全年營收更達到 52.91 億元，年增近 6 成，創新高。

去年疫情爆發以來，美國各大賭場因應防疫，採取縮小規模或限制入場人數等政策，部分賭場甚至因此關閉，帶動線上博弈業績出現爆發性成長；而美國開放線上博弈的州數，也從去年 8 月的 6 個州，大幅增加至 14 州。

美國密西根州遊戲控制委員會日前宣布核准線上博弈遊戲與體育博奕活動，授權 9 個相關營運商從 1 月 22 日起開始營運相關業務。在密西根州開放線上博弈下，有助推升鈊象營運更上層樓。

據悉，鈊象美國市場授權金營收約占公司營收 10 至 15%。法人認為，美國各州逐漸開放線上博奕的趨勢，有助鈊象美國授權休閒博奕平台業績動能，且線上自營或授權分潤模式，遠比單賣線下博奕機台一次性收入的商業模式，更具獲利成長優勢。

法人指出，美國博奕手遊市場大，且受疫情影響，各州皆有計畫未來陸續開放線上合法博奕，產業有利於鈊象及合作營運商發展；新產品佈局上，除增加第 6 個平台《金虎爺》研究推廣外，第 7 個手遊也正在開發中。在營運動能強勁下，看好鈊象今年 EPS 將上看 68 元。