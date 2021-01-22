澳洲推新規要求付費新聞業 谷歌：若立法將停止澳洲搜索服務

澳洲政府在先前敲定了一項提案，要求臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等數位平台向當地媒體支付新聞內容費用，以保護該國的新聞業。不過，谷歌在週五 (22 日) 表示，如果澳洲政府真的通過該項法律，將停止澳洲的 Google 搜索引擎服務。

澳洲當局仍在針對這項法令進行討論，若通過後，大型科技公司必須與當地發行商和廣播公司進行協商，決定他們平台上顯示的內容應支付多少費用。如果他們無法達成協議，則由政府任命的仲裁員來決定需支付的金額。

谷歌的威脅加劇了數位平台與新聞出版商之間的鬥爭，該公司警告表示，如果實施新法，則 1900 萬澳洲用戶將面臨 Google 搜索服務和 YouTube 體驗停止或減低的問題。

谷歌澳洲和紐西蘭董事總經理 Mel Silva 表示，如果這項條文變為法律，將難以控制財務和運營風險，這將使公司別無選擇，只能停止在澳洲的 Google 搜索服務。

美國政府在本週要求澳洲當局廢除擬議中的法令，並建議應改為訂定自願性法規命令。

這項法律是針對科技巨頭在全球市場力量的最強而有力的遏止，該項法規經過了三年的詢問和諮商。數月以來，谷歌並不認同該項新的法案，該公司認為，新聞出版商同時也因平台上的內容獲得更多的閱讀量而從中受益。

臉書則採取了更為強硬的態度，該公司表示，若新法案通過，將限制澳洲新聞媒體和民眾在臉書平台上分享新聞。