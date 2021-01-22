〈財報前瞻〉市場料亞馬遜Q4優於預期 財報前夕股價走高

亞馬遜 (AMZN-US) 預計下週二盤後發布第四季財報，在此前股價走高，週五收高 1.34%。

在假期縮短交易的本週，亞馬遜上漲了 7.5%，使其市值增加 1150 億美元，因市場預期財報結果將優於預期。

亞馬遜先前估計，12 月為止當季營收介於 1120 億美元至 1210 億美元，華爾街共識落在該範圍上端的 1196 億美元。

亞馬遜預估第四季營業利益介於 10 億美元至 45 億美元，低於第三季創下的 62 億美元，第四季與新冠疫情相關的費用預期約 40 億美元。前一季亞馬遜因營業利益預期令華爾街失望而使股價承壓。

美國銀行分析師 Justin Post 週四重申其「買進」評級，並將其目標價自 3650 美元調升至 4000 美元。Post 指出，亞馬遜 2020 年表現出色，漲幅達 74%，但今年上半年要與一年前新冠疫情驅動的成長相比恐較為困難。

但他補充，由於電商滲透率仍較低、交貨能力擴大，加上邁向雲端運算的行動，亞馬遜的成長前景仍強勁。他認為，新冠疫情將加速 2021 年的雲端需求，且隨著新冠相關成本下降，亞馬遜今年稍晚可望看到一些利潤助力。

「儘管亞馬遜 2020 年的股價表現強勁，但廣告和電商市場領域表現更好，將亞馬遜每個細分部門的套用上可比本益比可看出有進一步上漲空間。」

針對第四季，Post 估計營收 1201 億美元、EPS 8.30 美元，均高於華爾街共識，且他對 2021 年和 2022 年的估計也高於共識。

值得注意的是，去年 10 月公布第三季財報後，亞馬遜股價初時走低，但此後該股價已經上漲了 10%。