澳洲推新規要求付費新聞業 谷歌臉書草案中贏得讓步

據《彭博社》報導，澳洲政府在昨日 (8 日) 敲定了一項提案，要求臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 向當地媒體支付新聞內容費用，以保護該國的新聞業，創下全球首例。不過，兩家科技巨頭似乎在早期的草案修改中贏得了一項關鍵讓步。

這項草案於週三 (9 日) 提交給澳洲國會，主要要求大型科技公司必須與當地發行商和廣播公司進行協商，決定他們平台上顯示的內容應支付多少費用。如果他們無法達成協議，則由政府任命的仲裁員來決定需支付的金額。

但是，在早期草案進行修改後，該法案也將會同時考量到社群媒體平台引導讀者連結至新聞頁面，進而為新聞企業帶來的價值。法案細節仍將由當地立法者進行討論，並且可以更改。

數月以來，谷歌並不認同該項新的法案，該公司認為，新聞出版商同時也因平台上的內容獲得更多的閱讀量而從中受益。

臉書則採取了更為強硬的態度，該公司表示，若新法案通過，將限制澳洲新聞媒體和民眾在臉書平台上分享新聞。不過，臉書在週三表示，已經較先前的立場有所緩和，該公司也正在審查該項澳洲新法案。

臉書澳洲董事總經理 Will Easton 表示，該公司將審查該立法，並參與即將舉行的議會程序，目標是建立一個可行的框架，來支持澳洲的新聞生態系統。

Frydenberg 在記者會上表示，這是一項巨大的改革，是全球首創，全世界都在關注澳洲的事情發展。「我們的立法將有助於確保數位世界的規則能夠反映現實世界的規則，並最終維持澳洲的媒體格局。」Frydenberg 說道。

這項法律是針對科技巨頭在全球市場力量的最強而有力的遏止，該項法規經過了三年的詢問和諮商。

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