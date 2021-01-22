〈美股盤後〉英特爾提前釋財報 台積電ADR領費半刷新高

週四 (21 日) 拜登上任即簽署多項行政命令，美元下跌、美債殖利率走高，英特爾提前釋出財報，蘋果漲聲大響，科技股抵銷能源股跌幅，道瓊收盤近乎持平，標普、那指、費半齊刷歷史新高。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9726 萬例，死亡數突破 208 萬例，美國累計確診超過 2,453 萬例，累計死亡數超過 40.8 萬。

美國總統拜登連續兩天簽署一系列抗疫有關的行政命令，包括加快疫苗接種的速度，並為州和地方官員提供更多資金，要求美國旅客配戴口罩，援引《國防生產法》加速醫療物資生產，並警告未來會有超過 10 萬人死於新冠疫情。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 12.37 點，或 0.04%，收 31,176.01 點。

標普 500 指數上漲 1.22 點，或 0.03%，收 3,853.07 點。

那斯達克指數上漲 73.67 點，或 0.55%，收 13,530.92 點。

費城半導體指數上漲 47.14 點，或 1.53%，收 3,132.17 點。

焦點個股

科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.67%；臉書 (FB-US) 上漲 2.02%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.34%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.28%。

道瓊成分股漲跌互見。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.53%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.55%；波音 (BA-US) 下跌 1.91%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.12%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.73%。

費半成分股表現強勁。英特爾 (INTC-US) 暴漲 6.46%；美光 (MU-US) 上漲 1.81%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.12%；AMD (AMD-US) 上漲 3.13%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.091%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.75%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.62%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.60%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.74%。

個股消息

尾盤時段，英特爾財報提前釋出，(調整後) 每股純益 (EPS) 為 1.52 美元，營收為 200 億美元，個人電腦銷售異常強勁，年增 33%，財報表現優於預期，受此消息激勵英特爾尾盤應聲大漲 6.46%，至每股 62.46 美元。

摩根士丹利看好 iPhone 12 提高蘋果季度獲利，在家辦公將支持蘋果 Apple Mac、iPad 和服務營收，提高蘋果目標價從 144 美元提高至 152 美元。蘋果 (AAPL-US) 漲 3.67% 至每股 136.87 美元，創歷史新高紀錄。

台積電 ADR 漲逾 2.69% 至每股 134.16 美元，刷上歷史新高。外傳英特爾正與台積電討論至少五項代工晶片計畫，接單量超過三星。

美國原油庫存意外增加，能源股下跌，投行 Jefferies 下調埃克森美孚股價評級至「跑輸大盤」，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.87%。

經濟數據

美國上周 (1/16) 初領失業金報 90 萬人，預期 93.5 萬人，前值自 96.5 萬人下調至 92.6 萬人。

美國上周 (1/9) 續領失業金報 505.4 萬人，預期 530 萬人，前值自 527.1 萬人下調至 518.1 萬人。

美國 12 月營建許可數報 170.9 萬戶，預期 160 萬戶，前值 163.9 萬戶下調至 163.5 萬戶

美國 12 月營建許可月增率報 4.5％，預期 - 2.1%，前值自 6.2% 下調至 5.9%

美國 12 月新屋開工年化數報 166.9 萬戶，預期 156.4 萬戶，前值 154.7 萬戶上調至 157.8 萬戶

美國 12 月新屋開工年化月增率報 5.8％，預期 1.1%，前值自 1.2% 上調至 3.1%

費城 Fed 1 月製造業指數報 26.5，預期 12.0，前值自 11.1 下調至 9.1

華爾街分析

Janus Henderson Investors 多資產部門主管 Paul O 'Connor 表示，雖然近期的反彈明顯表明，部分復甦已被市場消化，但我們認為，一旦復甦變得更加明顯，現金、其他資產的資金行情轉向股市機率很大。

Beam Capital Management 董事總經理 Mohannad Aama 稱，今年以來市場表現非常強勁，因為預期國會推出更大的刺激計畫和總體更多的支出。

Mohannad Aama 提到，鑑於新冠確診可能激增，投資者近期將回歸去年同期良好的舊劇本，轉向投資科技股與宅經濟概念股。