預告蘋果將強勢大漲！大摩：營收、獲利有望創歷史新高

隨著科技股財報周即將來臨，市場買盤湧現，蘋果 (AAPL-US) 周四 (21 日) 股價大漲、逼近盤中新高紀錄，摩根士丹利(大摩) 預估蘋果第四季表現將大幅優於市場預期，上調蘋果目標價至 152 美元，並維持買進評等。

大摩分析師 Katy Huberty 周四發布報告表示，蘋果去年第四季在產品和服務都出現成長動能，包含 5G iPhone 滲透率提升、居家辦公趨勢，以及 App Store 用戶參與度持續上揚。

蘋果預定 1 月 27 日盤後發布會計年度第一季財報，Huberty 表示：「市場預期蘋果將發布穩定、但表現不是很好的財報，不過，我們認為蘋果很可能會在止於 12 月的這一季交出創紀錄的營收和獲利。」

蘋果周四上漲 3.67% 至 136.87 美元，在拜登就職的兩天內蘋果已上漲逾 6% ，逼近去年 12 月 29 日盤中寫下的歷史最高紀錄 138.79 美元。目前蘋果市值為 2.302 兆美元，穩坐全球最有價值企業。

Huberty 預估蘋果該季營收將達到 1082 億美元，每股盈餘 1.5 美元，高於市場預期的 1026 億美元、1.4 美元，各業務營收也將出現雙位數的成長。

Huberty 認為 iPhone 12 是蘋果過去 5 年來推出最成功的產品，預期第四季將銷售 7800 萬支 iPhone ，平均銷售價格 (ASP) 為 825 美元，帶動手機業務營收成長 14% 至 639 億美元。

Huberty 進一步表示，iPhone 強勁成長將持續至 2021 年，台灣的蘋果供應鏈已經連續 3 個月營收比去年同期成長，顯示未來幾季 iPhone 銷售強勁。

Huberty 說道，蘋果強勁需求將持續至今年， 鑑於過去幾個月類股輪動使蘋果股價漲勢放緩，預估若財報優於預期，將出現強勁漲勢。