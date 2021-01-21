拜登就職日 中國宣布制裁川普舊臣。

週三 (20 日) 拜登宣誓就任美國第 46 任總統後，中國外交部宣布，對川普政府時期的多位官員進行制裁。

中國外交部提到，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。

中國政府決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任 28 名人員實施制裁，包括川普政府中的蓬佩奧 (Mike Pompeo)、納瓦羅 (Peter Navarro)、奧布萊恩 (James O Brien)、史達偉 (David Stilwell)、波廷傑 ( Matthew Pottinger) 、克拉奇 (Keith Krach) 以及班農 (Steve Bannon) 等。

中國外交部提到，這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

在美國華盛頓的兩岸問題專家、戰略與國際研究中心 (CSIS) 資深顧問葛來儀 (Bonnie Glaser) 表示，由於北京政府只是最近才開始實施制裁，目前尚不清楚中國將採取多大的力度，但這些人未來在其他 (私營) 企業就職時可能會受到影響。

拜登上任後如何處理美國與中國的關係，成為全球矚目的焦點。

拜登譴責中國侵害智慧財產權，也曾透露可能會取消對中國的懲罰性關稅，專家認為，拜登預料將維持抗中立場，透過與盟國合作的方式來牽制中國。