空頭分析師：美股和比特幣面臨泡沫化 美股被高估超過20%

2020 年新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，全球經濟備受衝擊，但是美股標普 500 指數和道瓊工業指數卻在去年最後一日收於歷史新高，那斯達克股價漲幅更在過去 1 年中創下新高，達到近 44%。同時，比特幣也在周六 (2 日) 首次突破 30000 美元大關。對此，市場空頭分析師 David Rosenberg 警告，美股和比特幣呈現出嚴重的泡沫化。

Rosenberg 在過去幾年中以悲觀態度而聞名，他曾在 2019 年預測，美國經濟將會不可避免的陷入衰退。Rosenberg 在接受採訪時表示，美股和比特幣呈現出嚴重的泡沫化，根據評估，美股被高估了 20% 至 30%。

Rosenberg 也表示，美聯準會的空前支持可能會向市場持續注資數年，使股市不會急跌，目前的關鍵是保持警惕。他指出，只要利率保持在原來的低位，除非經濟活動出現大幅回落，否則泡沫不會很快就破滅。

另外，比特幣也在周末首次突破 30000 美元大關，並在 2020 年創下歷史新高，躍升了 305%。Rosenberg 認為，在如此短的時間內，比特幣的拋物線走勢非常不正常，恐怕是是目前最大的市場泡沫。

Rosenberg 建議，在接下來的 12 個月內，可以投資落後於大盤的公用事業和能源類股。他認為，在這個充滿泡沫的背景下，可以去投資那些沒有泡沫且具有很大潛力的領域。此外，他也難好黃金做為很好的避險資產，表示黃金的波動性是比特幣的 5 分之 1。