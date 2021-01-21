比爾蓋茲默默囤地 成美國最大田僑仔

當年用科技改變世界的微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)，近年默默開始囤積農地，持有面積相當於 3 個半台北市這麼大，是全美國最大的「田僑仔」。

地產雜誌《土地報告》(The Land Report) 揭露，比爾蓋茲在美國 18 個州共擁有 24.2 萬英畝私人農地，持有面積最大的是路易斯安那州 (6.9 英畝)、阿肯色州 (4.8 英畝) 和內布拉斯加州 (2.6 英畝)。此外，他在亞利桑那州鳳凰城西邊 2.57 萬英畝的過渡性土地持有股份，這塊土地正在被開發為新的郊區。

根據報導，這些農地由比爾蓋茲旗下控股公司 Cascade Investment 直接或間接持有。目前無法得知這些土地的用途，Cascade Investment 拒絕對該報導發表評論，僅表示「我們非常支持永續農業」。

不過，當前在美國疫情大爆發、美元跳水，導致物價飛漲、產業凋敝的景象之下，蓋茲的瘋狂買地，也引起了一些質疑聲浪，認為蓋茲創辦的微軟昔日壟斷瀏覽器，現在卻開始壟斷農地。

部分市場評論家指出，比爾蓋茲囤地讓他們想到封建時代，富人大戶在災年時，用低廉的價格抄底窮人的資產，加速壟斷；災年過後，大量的人失去土地，成為佃農或流浪漢，富者卻更加富有了。

威斯康星州農民之子霍特拉說，「比爾蓋茨買這麼多農田有什麼用？只會推高土地價格，讓年輕的農民更難起步，然後永遠租用比爾蓋茨的土地耕種，這就是美國。」

事實上這並非比爾蓋茲第一次進軍農業，2008 年他與妻子的比爾及梅琳達蓋茲基金會就曾捐款 3 億美元，幫助非洲及南亞的農民發展高產量、永續性的農作方式。

該基金會也著手研發抵禦氣候變遷「超級穀物」以及和高產量乳牛；去年更單獨成立非營利組織 Gates Ag One，用來推動以上目標。因此市場臆測，蓋茲囤地就是為研發超級穀物。