【中信投信】盧米斯賽勒斯：新興亞洲具吸引力

盧米斯賽勒斯資產管理公司資深總經策略分析師布瑞爾（Craig Burelle）於 1 月 4 日發表 2021 年全球展望。他表示，為促進經濟成長和改善就業，美國有望擴大財政刺激措施，同時貨幣政策未來幾年都將保持高度寬鬆，未來收益率較高的資產類別，最有可能受惠。

布瑞爾表示，總經面而言，驅動 2021 年經濟成長的「三駕馬車」將是疫苗的分發、貨幣寬鬆和支持性的財政政策，雖然預估還需要幾季的時間，才能讓全球大多數人接種疫苗，但這段期間美國、歐元區和日本的貨幣政策可能保持寬鬆。

他特別指出，中國經濟可能在 2021 年初至年中達到 COVID 前的產出水準；美國則是要等到第三季。歐元區和日本在明年第一季前，可能不會超越之前的產出巔峰。

信貸市場而言，布瑞爾認為，逼近歷史新低的利率水準、可觀的流動性和對收益率的強勁需求，有助於抑制信貸市場的波動。美國和歐洲市場利差縮窄空間雖有限，但仍可賺取利差。以美元計價的新興市場企業債看起來相對有吸引力。只要全球經濟 - 尤其是亞洲經濟繼續改善，新興市場企業債應可見正面動能。

成熟國家公債殖利率未來一年可能保持狹幅區間內小幅上行。2021 年經濟成長因基期因素，將出現強烈反彈，然而，一旦比較基期因素消失，2022 年的成長率可能會下滑。隨著經濟正常化，布瑞爾預期金融環境將回歸疫前常態，意即溫和成長和有限的通膨壓力；屆時，債券殖利率上檔空間似乎有限。

貨幣面而言，布瑞爾表示，預計未來美元將溫和走軟。強勁的風險偏好和美元貶值，與過去全球經濟改善的步調相符；而市場無畏風險加上美元可能繼續緩步走軟，往往有利於非美元的投資部位，目前最有吸引力的外匯投資機會在新興市場。

布瑞爾指出，中國經濟復甦，通常對亞洲貨幣有利，尤其看好能夠反映景氣週期和高收益的貨幣，這類貨幣可能會從追求收益的外資流入中受益。至於成熟市場貨幣，歐元進一步升值空間可能有限，因強勢歐元會降低對該地區出口的需求，這並不是歐元區決策當局所樂見的。預計美元不會出現步入多年空頭期。如果風險較高的資產遭到拋售或修正，美元可能仍是相對安全的「避風港」。

股市方面，布瑞爾強調，因貨幣政策的支持加上已開發國家的超低利率，全球股市的估值可能會繼續高於歷史平均水平。預計全球股市將出現廣泛且均衡的反彈。歐洲、日本和新興市場股市可望和美國連袂走高；但歐洲和日本股市指數中，金融股所佔的權重偏高，在低利率和殖利率曲線平坦的環境下，仍面臨長期挑戰。而鑒於亞洲經濟的強勁反彈和美元傾向走弱，目前更看好新興市場，而非歐洲和日本。

風險面而言，布瑞爾表示，資產估值反映出 2021 年的穩健前景，但若疫情擴散開始對醫療系統造成壓力，一些地區恢復封鎖狀態，就可能會限制經濟進展和風險偏好。另外，在美國新政府上任後，有關企業稅的言論值得多加關注，在復甦期間提高企業稅將不利於復甦的進展。

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