美大選落幕+疫苗施打 經理人加碼股票幅度創兩年新高

美國大選塵埃落定，加上部分國家開始施打新冠肺炎疫苗，激勵市場樂觀預期，根據美銀美林經理調查報告，經理人對於股票配置淨加碼幅度創近兩年來新高，現金水位則降至 3.9%。

調查指出，經理人對於股票、大宗商品等風險性資產的看漲程度維持於 10 年新高水準，股市的配置比重淨加碼幅度仍為兩年來最高水準，現金持有比重由 4.0% 進一步下滑至 3.9%，為 2013 年 3 月以來最低水準。

調查指出，高達 92% 紀錄新高的經理人認為未來一年通膨水準將攀揚，83% 紀錄新高的經理人認為，殖利率曲線將轉趨陡峭，比例更甚 2008 年李曼兄弟倒閉、2013 年聯準會縮減購債與 2016 年美國總統大選時。

在干擾市場的尾端風險部分，30% 的經理人認為是疫苗接種計畫不順，幾乎同等比例約 29% 的經理人認為是聯準會削減資產購買計畫，再來才是 18% 的經理人擔憂華爾街資產泡沫。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來全球金融市場延續去年底強勁漲升力道，後續須持續觀察疫苗接種普及進展以及美國新政府於內政外交事務的政策安排，預期疫情緩解使得防疫限制措施鬆綁以及美國加大刺激政策規模。

富蘭克林證券投顧指出，儘管通膨與利率水準可能有小幅上揚壓力，但有利全球經濟維持復甦動能，此為推動金融市場表現更重要的支撐力道，且美國經濟增溫的外溢效應與美元弱勢環境，有利資金轉往具備基本面優勢的亞洲等新興國家。