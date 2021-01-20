牛年三趨勢 打造存基金好體質

後疫情時代投資風向怎吹，富蘭克林投顧分析當前市場具備「掌握補漲」、「跟隨金流」、「配息收益」三大趨勢，今天來分析各類風險屬性的投資人，在兼顧平衡波動的前提下，要如何來配置合宜的基金標的，在新年度繼續跟上漲勢。

牛年存基金 富蘭克林有良策

綜觀 2021 年的兩大焦點，無非是疫苗普及施打與拜登新政，前者有望重啟全球經濟動能並激勵價值股跟進補漲，而後者擴大財政支出，讓居弱勢的美元，加上和緩的對外政策，有助資金轉向價值遭低估的新興市場。

投資人可透過「雙核心」、「雙收益」和「雙題材」的基金配置，精準鎖定箇中商機。

存基金要因應市氣輪動 存投組協助投資居上風

在「雙核心」方面，建議美股與亞股並進。美股除有科技、生技產業撐場之外，價值股補漲行情也不容忽視，建議切入以科技、醫療為核心，搭配消費與工業股的美股基金；此外弱勢低利美元、新興國家科技力與消費力的雙重激勵，有助於推升側重中國與科技、消費、金融等利基產業的亞洲成長型基金。

若擔心股市過熱或偏向穩健者，可採「雙收益」題材，雖有疫情不確定性干擾，但不會扭轉經濟穩健成長的風向，偏好配息及追求穩健者，可借重美國或新興市場平衡型基金，不只參與股市的長多格局，亦有債券部位作為防禦後盾。

最後，科技、生技等指標產業，伴隨企業獲利回升，創造價值股的補漲空間，偏好產業型基金的投資人，可繼續定期定額佈局科技、生技基金，也可部分持有循環、防禦性產業族群的基金，例如公用事業型基金，來把握強勢與補漲的「雙題材」行情。（延伸閱讀：限時優惠 線上下單手續費 1 折）

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