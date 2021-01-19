【富蘭克林】透過AI新科技，遠距醫療更多元化

新冠疫情造成各國經濟與商業活動深受影響，科技股去年第四季以來持續火紅，主要是透過科技產品，克服過去難以達到的溝通與連結，甚至可以執行遠距醫療與遠距開刀，帶動相關醫療科技蓬勃發展。富蘭克林華美投信認為，選後 2021 年美國政治風險下降，貨幣與財政刺激使多頭市場氣氛延續，建議以全球科技類股票參與行情漲幅，或以 AI 新科技基金做定期定額，長期投資、掌握機會。

去年 12 月核准成立的富蘭克林華美 AI 新科技基金投資主軸有三重點包括: 精準醫療、智慧交通、衛星物聯網；富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，由於國外新冠疫情 (Covid-19) 擴散，遲遲未獲緩解，人們生活習慣已逐漸出現改變，尤其對於早已將生活、娛樂、工作數位化的年輕人而言，尋求醫療協助時，也會更傾向投入遠距醫療懷抱(見下圖一)。

再進一步說明，美國最大的遠距醫療公司 Teladoc 其本業營收成長快速 (右圖)，且觀察 Teladoc 併入 LVGO 血糖監控設備公司後，遠距醫療業務擴大，不只將部分取代傳統醫院、診所或家庭醫療所能提供的服務，甚至服務範圍更廣且成本更低；黃壬信分析，從 AI 結合醫療技術發展，未來潛在經濟規模超越想像，也是新一代科技基金將鎖定的投資範疇之類別。

再者，黃壬信表示，按照人工智慧發展的一個程序，目前 AI 新科技基金的主要三大投資主軸包括: 精準醫療、衛星物聯網、智慧交通與智慧城市，而從 5G 通訊這延伸的是基礎建設、通訊當頻寬放大 5G 普及後，低軌道衛星這一塊串聯各地的網路與大數據資料連結，靠衛星物聯網、人工智慧等科技將拉近城鄉發展距離，並推動遠距與精準醫療的普及與落實。

而今科技進步速度一日千里，富蘭克林華美投信推出這一檔訴求 AI 科技與生技醫療雙團隊操作的 AI 新科技基金不僅要幫助投資人趁早搭上新科技進步的速度，也希望能透過主題與模組化的投資方式，參與新科技進步例如人工智慧 (AI) 發展趨勢，並伴隨經濟成長的腳步，協助客戶資金有效運用，因此，富蘭克林華美投信建議，想掌握新科技與創新產業成長者，應趁早布局，或利用定期定額做中長期超前佈署。

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