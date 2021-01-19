加拿大宣布20日解除波音737 MAX飛航禁令

根據《路透社》週二 (19 日) 報導，加拿大交通當局在週一 (18 日) 表示，他們即將在元月 20 日當天，解除美國波音公司 (BA-US)737 MAX 客機持續近兩年之久的飛航禁令。該型客機在 2018 年 10 月及 2019 年 3 月連續發生兩起墜機事故，這回解除飛航禁令也是跟進美國等國家的作法。

加拿大交通當局也在一份聲明表示，他們已向飛機持有人、維修人員以及國外民航當局發出適航指示，還向航空公司發出暫時命令要求他們針對機組員進行追加訓練。

另外，加拿大航空 (Air Canada) 也宣布他們將在 2 月 1 日重啟波音 737 MAX 的商用飛航。

加拿大航空表示，該型客機將陸續重返北美地區的各條航線。

在 2020 年 12 月的時候，加拿大當局就已表明在波音 737 MAX 的設計變更獲得批准的前提下，預計在 2021 年 1 月就會解除該型飛機的飛航禁令。

波音 737 MAX 於 2018 年 10 月及 2019 年 3 月，在不到半年的時間內發生了印尼獅子航空 (Lion Air) 及衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 兩起致命空難，共造成 346 人不幸喪生。