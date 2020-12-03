波音傳獲瑞安航空75架737MAX大單 規模上看90億美元

路透社 (Reuters) 引述業內消息人士報導，波音週三 (2 日) 接獲歐洲最大廉航瑞安航空 (Ryanair) 多達 75 架 737 MAX 訂單，總金額上看 90 億美元，讓近年陷入失事陰霾的波音看到一線生機。

此訂單敲定後，將使瑞安航空 737 MAX 總訂購量提高至 210 架。瑞安航空已就此大單與波音公司進行長達數個月的談判，決定是否行使 75 架飛機的訂購權，以作為瑞安航空停飛對波音延後交機造成的損失補償。

對於波音而言，這將是波音 737 MAX 復飛後最關鍵的時刻，以目前每架 MAX 的開價約為 1.25 億美元來計算，此訂單價值約 90 億美元，有助於減緩波音目前因 460 架未交付 737 MAX 而造成的現金流失壓力。

不過貿易商表示，實際上飛機的售價通常接近報價的一半，瑞安航空有望取得 75% 的折扣。

另一方面，業內消息人士表示，波音現階段還正與西南航空 (LUV-US) 和達美航空 (DAL-US) 等航空公司 737 MAX 進行談判。阿拉斯加航空上個月也同意租賃 13 架波音 737 MAX 客機。

然而，瑞安航空的訂單可能還會面臨歐盟的新關稅，上個月歐盟獲得世界貿易組織 (WTO) 的支持，向美國波音與其他產業課稅。瑞安航空希望波音能夠自行吸收這筆訂單的 15% 關稅。

在 2018 年 10 月至 2019 年 3 月半年內，波音 737 MAX 客機分別發生印尼獅航和衣索匹亞航空兩起空難，一共造成 346 人不幸喪命，該型客機因而全面停飛接受監管調查。

經過一連串調查，美國聯邦航空管理局 (Federal Aviation Administration) 於 11 月 18 日解除波音 737 MAX 的禁令。此外，美國航空 (AAL-US) 週二 (1 日) 也成為 FAA 首家核可航行 737 MAX 的航空，除了新增 737 MAX 航線，美國航空也於週三進行展示，有望提升市場對 737 MAX 的信心。

波音股價周三以 223.85 美元作收，上漲 10.84 美元，漲幅逾 5%。