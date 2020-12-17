別讓漁翁得利！德駐美大使力促盡速解決歐美空巴、波音飛機補貼爭議

德國駐美大使 Emily Haber 週三呼籲，盡速採取行動解決美歐對飛機津貼的爭議，目前此議題分散了氣候變化和疫情等更大問題的注意力，更需要歐美盟國共同採取行動。

Emily Haber 在大使館主持的線上活動上表示，新冠疫情對歐美兩地區的飛機製造商都受創，且中國正快速發展自家商用飛機，因此雙方盡速解決這個長期爭議至關重要。

「這是需要盡早解決的問題之一。」Haber 強調這是當務之急，尤其是在飛機產業遭疫情重創之際。

她說，如果歐美無法解決這相較小的爭議，就會給中國、俄國和其他國家發出明確訊號，即歐美這歷史上的盟國恐無能力共同解決更大問題。

「在更大的局面之前，這些都是次要的分歧。」她強調必須關注長期結構上的機會，以在疫情、科技經濟、氣候變遷和貿易上形成共同立場。

此言論發表之際，適逢美國與歐盟正密集談判一項長達 16 年的貿易爭議，即兩邊政府對空巴和波音之間的補助問題。空巴在政治上擁有英、法、德和西班牙的支持，而波音 (BA-US) 背後則有美國政府相挺。

Haber 指出，中國的戰略是分裂民主國家，其與澳洲的來往可印證此點。「他們正試著讓我們彼此對抗，但如果我們想組成聯盟來對抗這個行為，我們必須盡可能建立更大的共同點，這是顯而易見的答案。」