全美首例！美國航空重啟波音737 Max國內商業航班

在美國聯邦航空總署 (FAA) 解除波音 737 Max 長達 20 個月的禁飛令後，美國航空 (AAL-US) 週二 (29 日) 率先重啟波音 737 Max 商業航班，為全美首例。

根據美國航空網站，航班編號 AA 718 的波音 737 Max 客機已於美東時間上午 10:32 自邁阿密國際機場起飛，飛往紐約拉瓜迪亞機場 (LaGuardia Airport)，並在同日下午 2:30 回程。

發言人指出，AA 718 航班座位數總共 172 個，上午班次乘客共 87 名，下午回程班次則幾乎客滿。

美國航空表示，現階段將維持邁阿密 - 紐約的每日一次來回航班，計畫在未來幾週內新增對其他城市的飛行服務。

除美國航空外，聯合航空 (UAL-US) 計畫在明年 2 月 11 日復飛波音 737 Max 客機，西南航空 (LUV-US) 則表示將於明年第 2 季復飛。

消息傳出後，週二 (29 日) 美股早盤交易，波音上漲 1.3%，至 218.90 美元。

2019 年接連爆發兩起重大空難後，經事後調查發現，波音 737 Max 在飛機的開發、設計及 FAA 的認證上出現問題，不僅波音受到嚴厲譴責，長期被視為全球飛安黃金標準的 FAA 聲譽也遭受重創，促使美國國會提出改革法案，盼加強對新飛機認證的監督程序。

FAA 週一表示，經美國總統川普簽署後，美國國會提出針對新飛機認證程序的改革法案已正式生效，新法案將提高 FAA 對飛機製造商的監督，要求揭露重大飛安資訊，並為吹哨者提供保護。