本月LPR再凍？人行釋出5000億人民幣 MLF利率不變

周五 (15 日) 中國人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，今 (15) 日進行 5000 億人民幣中期借貸便利（MLF）操作和 20 億人民幣逆回購。

這次 MLF 得標利率依舊保持在 2.95% 不變，意味著 20 日將公布的 LPR 也不會有改變。另一方面，今日有 3000 億元 MLF 到期，1 月 25 日還有 2405 億元 TMLF 到期，中國人行在之後是否還再釋出中長期資金，市場仍持續關注。

至於逆回購利率也維持在 2.2% 不變，但 20 億人民幣的規模為近十年來最低。

近期中國人行不斷在公開市場上以極低的金額操作流動性引發市場的熱議。樂觀的觀點認為人行持續釋出流動性，即使是目前資金非常寬鬆的情況下，也不暫停公開市場操作。

但悲觀的人則認為，中國人行持續低量操作，反映人行其實不太想市場流動性過多。

今年以來，市場資金面持續保持寬鬆，用來衡量市場流動性的 DR007 加權平均利率一直維持在 2% 以下的水準，顯著低於 2.2% 的政策利率，顯示流動性較為充裕。

不過，農曆春節很快就要到，銀行現金釋出需求大，加上年初繳稅等因素影響，經常對流動性造成壓力。

市場預期在農曆春節前，流動性供需存在缺口。隨著流動性消耗增加，人行會在適當時機出手。但對人行可能選用的工具和手段，市場預期出現分歧，特別是降準的爭議最高。

只是合理來看中國去年下半年都沒有降准，在經濟步上軌道之際，降準這類中長期貨幣政策推出的機會更低。人行還是會利用隔夜、MLF、TMLF 等組合方式來彈性控制流動性。

