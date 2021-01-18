美元有望反彈？ 銀行搶推美元優存年息1%起跳

美國準財政部長葉倫暗示美元政策即將轉向，包括兆豐銀行、渣打銀行、星展銀行逆勢搶推美元優存方案，主打短天期定存利率 1% 起跳，想要累積外幣資金池的投資人，不妨可趁新台幣偏升之際換匯，提前布建美元資金部位。

美國準財長葉倫暗示「不再追求弱勢美元」引發市場揣測，在預期心理發酵下，美元或有機會止貶反彈，揮別長期趨貶整理格局。

兆豐銀行針對財管會員推出美元 2 個月期年息 1.20% 優惠定存專案，每筆最低承作金額 3 萬美元，自即日起至 1 月 29 日銀行財富管理 MegaLux Club 會員或理財客戶等級為貴賓、白金、晶鑽及非凡頂級會員，至全台兆豐銀行分行臨櫃即可申辦。

兆豐銀行表示，每筆定存最低承作金額為 3 萬美元，每一客戶承作總額最高達 6 萬美元，專案採限時限量兩週快閃優惠，手上握有美元資產或對投資美元有興趣的投資人可以把握農曆年前最後的機會，讓資金運用更具效率。

兆豐銀行表示，美元目前走勢雖偏弱，但考量新冠疫情及經濟復甦速度仍有不確定性，加上美元向來具重要地位，多數金融商品亦以美元計價，建議客戶可以趁近期適時配置美元基本部位。

渣打銀行美元定存活動時間長達一季，即日起到 3 月 31 日止，單筆存滿 6 萬美元，可享三個月期年息 1%；星展銀行即日起到 2 月 26 日，單筆存滿 2 萬美元，可享 1 個月期年息 1.35%。

兆豐銀行認為，美元目前走勢雖偏弱，但考量新冠疫情及經濟復甦速度仍有不確定性，加上美元向來具重要地位，多數金融商品亦以美元計價，建議客戶可以趁近期適時配置美元基本部位。