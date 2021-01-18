小摩：比特幣若無法很快重返4萬美元 恐有下殺風險

摩根大通策略師發布報告指出，除非比特幣能很快回升至 4 萬美元上方，否則將難以維持當前價格，遭遇進一步下挫風險。

由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導團隊指出，除非能「突破」4 萬美元關卡，否則會有追蹤趨勢的投資者大規模撤離，這將重傷比特幣。他們認為，比特幣期貨及加密貨幣基金 Grayscale Bitcoin Trust 的需求模式，將為這一加密貨幣的前景透露線索。

摩根大通在最新報告中寫道，未來幾天和幾周，流入 Grayscale Bitcoin Trust 的資金可能需要保持每天 1 億美元的速度，才能幫助比特幣價格突破。

報告稱，去年 11 月底比特幣也有過類似處境，不過當時受考驗的是 2 萬美元關卡。當時，機構投資流入規模 229 億美元至 Grayscale 基金，幫助比特幣延續漲勢。

報告認為，如果比特幣不能重回 4 萬美元上方，追蹤趨勢的交易員可能開始撤離行動，這將使比特幣過去一周的跌勢延續。

過去 1 年期間，比特幣價格上揚超過 3 倍，評論認為，短線散戶、富裕的大戶、避險基金、公司、乃至保險公司等長期投資者興趣加大，助長這波動能。許多分析仍將這波上漲歸因投機性繁榮，一旦泡沫破裂，可能損失慘重。

(圖表取自 coindesk)

據 Coindesk 報價，至台北時間下午 15:10，比特幣價格報 35435 美元，24 小時漲 0.55%。