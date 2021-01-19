保費神卡「聯邦賴點卡」2021食衣住行回饋不縮水

新年度各家信用卡權益普遍調降，聯邦銀行「聯邦賴點卡」，除維持國外消費 3%、國內消費最高 2% 的 LINE POINTS 回饋，核卡後 30 日內消費累積達 NT$888 元（含）以上享首刷禮 LINE POINTS 300 點。今年更加碼提供指定通路消費享 5% 回饋、綁定 LINE Pay 消費最高回饋 7% 回饋。

保費神卡「聯邦銀行賴點卡」在 2020 年佳評如潮，無上限的高額保費回饋，吸引大量民眾申辦，新年度的全新活動回饋不縮水，持續擴大金融生活領域的佈局，藉由整合存款帳戶，優化用戶在金流使用上的便利性，自 110 年 2 月 1 日至 12 月 31 日止綁定聯邦帳戶「自動扣繳信用卡費」享聯邦賴點卡國內 2％ LINE POINTS 無上限的回饋權益，保費也同享 2% 回饋無上限、單筆滿萬元登錄活動還有 12 期分期零利率優惠。

「類現金回饋」成為時代主流，聯邦賴點卡結合 LINE Points 點數經濟優勢，自上市開始推出強檔優惠不斷，吸引客戶強化連結，持續深化用戶經營；隨著行動支付使用率逐漸增高，為滿足國內多元客群各大通路回饋需求，聯邦銀行自 110 年 2 月 1 日至 6 月 30 日止起每週六以聯邦賴點卡綁定 LINE Pay 消費最高享 LINE POINTS 7% 回饋！積極打造全民數位生活，推廣使用行動支付的金融生態圈。另外，聯邦銀行同步整合一般生活消費需求，活動期間當月消費滿 8,888 元享指定超商、超市、量販天天 5% 回饋！多項優惠升級，讓卡友樂享疫後精采生活，優惠涵蓋各式生活場景，兌點更便利、更方便實惠。

活動詳情可洽聯邦信用卡官網:

https://card.ubot.com.tw/ECARD/ACTIVITY/20190605LAIDIANCARD/index.asp