

◆盤勢分析

1. 儘管美國宣布規模達 1.9 兆美元的「美國救援計劃」，但新冠疫苗配發告急及美國上月零售銷售連續第三個月萎縮，市場擔憂經濟復甦放緩，上周五 (1/15) 終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.57% 至 - 2.06%，其中以費半指數跌幅最大，台積電 ADR 下跌 0.96%，聯電 ADR 下跌 7.68%，特斯拉下跌 2.23%，蘋果下跌 1.37%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：利多帶量下跌，短線進入整理機會很大。

（2）、均線：跌破 5 日線，下檔支撐為 10 日線 (約 15,371 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 高檔死亡交叉，短線上要提防拉回整理。

3. 櫃買指數下跌 1.72%，收在 184.68 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 190 點附近。

4. 觀盤重點：台股上周五 (1/15) 在 2330 台積電大利多情況下，出現帶量長黑跌破 5 日線，似乎有利多出盡的疑慮，加上外資期貨持續維持淨空單，短線上我們認為加權指數有拉回整理的疑慮，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、設備、IC 設計、食品、自行車等。

5. 英特爾新執行長杰辛格（Pat Gelsinger）將在 2 月 15 日上任，供應鏈傳出，英特爾擴大委外代工方向不變，將採「核心晶片（CPU）」與「非核心晶片（CPU 以外晶片）」兩路並進，逐步拉高「台灣製造」比重，今年增加的訂單量至少 10% 起跳，2330 台積電、2303 聯電都有望分到訂單。

6.2404 漢唐在台積電 2021 年資本支出達到 250～280 億美元效應下，法人圈看好 2404 漢唐將有望受惠其中。法人指出，由於 2330 台積電除了正在興建的 3 奈米廠之外，後續還有 2 奈米廠的興建規劃，使 2404 漢唐有望持續搶下 2330 台積電廠務工程大單。

7. 對自行車產業而言，2020 年可說是最豐收的一年！尤其是 9921 巨大、9914 美利達、5306 桂盟三雄的表現最為亮眼，2020 年營收與前三季獲利均締造歷史新高。2021 年自行車與電動自行車的購買熱潮持續，無論整車廠或零組件廠，在手訂單都已經看到今年第三季之後、甚至有整車廠訂單接到 2022 年第一季，自行車族群 2021 年營運續拚新高可期。

8. 全球前五大電視品牌三星、LG、索尼、海信、TCL 為確保料源無虞，近期擴大面板下單量，比原估大增二至三成，並且不惜加價搶料，推升面板行情更熱。業界傳出，面板廠已調高報價目標，未來半年內要讓報價回到 2017 年首季的高檔行情，換算要再漲價三至四成，漲幅比預期高一倍。面板廠雙雄可相對受惠。

