路透：車用晶片全球短缺 業者抱怨川普禁令讓情況惡化

業內人士表示，由於半導體的全球短缺，全球汽車製造商正在關閉裝配線，一些人抱怨，川普對中國晶片工廠的禁令，讓短缺情況惡化。

晶片的短缺讓行業措手不足，同時預計缺貨狀況會延續數月之久，當前福特汽車 (F-US)、速霸陸 (Subaru Corp) 及豐田汽車，均已宣布美國將減產，預計 Volkswagen、日產汽車及 Fiat Chrysler 均將受到影響。

汽車業缺少晶片的同時，受疫情影響，消費電子銷量增加，以至雙方產業要爭搶晶片供應。

據《路透》報導，有業界人士說，一家汽車製造商原本由中芯國際 (SMIC) 供貨，但在川普禁令之後，只能尋求轉向台積電，但台積電早已被超額預定。

不願透露姓名的供應商高層表示，危機的系統性因素令人頭痛，某些情況下，雖然可能脫離台積電，使用替代零件，卻發現替代商並沒有可用的產能。

台積電 CEO 魏哲家周四 (14 日) 表示，解決汽車晶片短缺，是公司當前首要任務，並指出，來自製造商的強勁需求，已經擠壓了台積電的供應。

福特肯塔基州工廠工會官員表示，只要任一小零件缺少，就可能被迫停產。而晶片短缺的情況不太可能馬上改善，因為矽晶片需要大約 90 天才能加工成晶片。

在短缺的背景下，業者抱怨，川普政府禁令持續帶來衝擊。先前的華為禁令，讓華為狂買晶片屯貨，接著他的競爭對手希望快速搶占市場，也開始搶購晶片。

其後，美方製定了中芯國際使用美國技術的禁令，其客戶為擔心生產受到干擾，不得不再找其他晶片工廠。

分析師表示，汽車晶片短缺可能會持續長達 6 個月。 AutoForecast Solutions 的一份報告估計，截至 1 月 13 日，全球汽車行業已經損失了 20.2 萬輛汽車生產。