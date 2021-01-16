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英變種病毒3月將蔓延美國！CDC：美政府需盡快採取行動

英變種病毒3月將蔓延美國！CDC：美政府需盡快採取行動 （圖：AFP)
英變種病毒3月將蔓延美國！CDC：美政府需盡快採取行動 （圖：AFP)

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 官員週五 (15 日) 表示，英國變異病毒 B.1.1.7 傳入美國後正在迅速蔓延，若不盡快採取行動控制傳播速度，屆時很有可能會成為美國主要病毒株。

CDC 副主任 Jay Butler 在接受華爾街日報 (WSJ) 訪問時表示：「我們預計英國變種病毒 B.1.1.7 的確診案例將在未來幾週內上升。」

CDC 生物學家 Michael Johansson 對  B.1.1.7 建立傳染模型後警告，若沒有針對 其採取更多公共衛生措施，屆時傳染可能呈現指數型成長， 3 月下旬前將成為美國主要病毒株。

CDC 表示，儘管  B.1.1.7 似乎未出現更嚴重病症，但具有較強的傳染力，意味著病毒可能透過大範圍感染而導致更多的住院和死亡案例，加劇醫療系統的壓力。

CDC 說，美國短期間內實施加強社交距離或和戴口罩等措施，除了能防堵 B.1.1.7 散播外，還將為疫苗接種進度爭取更多時間，以逐步控制疫情。

值得慶幸的是，目前輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna(MRNA-US) 都表示，疫苗對變種病毒仍具有效性。不過，CDC 科學家也表示，從 B.1.1.7 的傳染力推估，要 80% 人口接種疫苗才能控制疫情，比美國政府官員原先預期高出約 10 個百分點。

據 CDC 統計，目前疫苗接種速度正在加快，截至周五美國已接種近 1115 萬劑疫苗，總共分配 3063 萬劑疫苗至各州。

美國疫苗分發與接種數量 (圖: WSJ)
美國疫苗分發與接種數量 (圖: WSJ)

據約翰霍普金斯大學新冠肺炎數據顯示，周四美國新確診案例達 22.9 萬例，已連續 10 日超過 20 萬例；每日死亡人數再次超過 3000 人，目前美國共有 39 萬多例死亡案例。

Covid Tracking Project 數據顯示，截至周四美國的住院總數為 12.9 萬人，是本月 4 日以來最低水準，不過，加護病房仍有近 2.4 萬人。

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