美股IPO狂熱未減！二手衣電商Poshmark上市飆漲141%

美股 IPO 狂熱未減，網路服飾零售商 Poshmark (POSH-US) 週四上市首日就漲逾 141%。

該股週三 IPO 價定在每股 42 美元，初始估值超過 30 億美元。週四以 97.50 美元開始交易，最終上漲 59.50 美元或 141.67% 至 101.50 美元。

該公司先前預期將以每股 35 至 39 美元的價格出售股票。在上一輪融資（2017 年 11 月的 D 輪）中，該公司估值近 6 億美元。

延續前一年的 IPO 狂熱，2021 年 IPO 市場也如火如荼展開，支付公司 Affirm (AFRM-US) 週三初登板漲近 100% 。寵物用品零售商 Petco Health and Wellness (WOOF-US) 和網路遊戲公司 Playtika (PLTK-US) 也在週四上市。

2011 年成立的 Poshmark 是二手服飾、鞋子和配飾的網路商場。如同 eBay (EBAY-US) 和 Etsy (ETSY-US) 的運作方式，Poshmark 提供買賣雙方的聯繫平台，賣家上架商品到自己的賣場，Poshmark 則收取成交手續費。

近年來網路二手品商城在消費者中的普及度越來越高，一些業者也來爭食這塊市場，包括豪華二手品電商 TheRealReal (REAL-US)、運動鞋零售商 StockX，以及去年秘密提交上市文件的二手服飾商 ThredUp。

Poshmark 於 12 月申請公開上市，其 IPO 招股說明書中表示，由於防疫居家購物者繼續網購基本和非必需品，新冠疫情帶來的大量需求使該公司受益。

Poshmark 表示，其網站擁有 450 萬賣家、620 萬活躍購買者和 3170 萬活躍用戶，其中大多數是女性，並且是千禧世代或 Z 世代。它在競爭對手中列出了亞馬遜 (AMZN-US)、eBay、Etsy、臉書 (FB-US)、Shopify、TJ Maxx 和沃爾瑪 (WMT-US)。

在上市前，Poshmark 執行長 Manish Chandra 受訪表示，公司正試圖藉由聚焦「社交商務」，將自己與其他家二手網購商做差異化區分，亦即買賣雙方可以隨意在網站上談論販售項目。

疫情後消費者可能返回實體店購物，但 Chandra 不擔心疫情過後會對 Poshmark 的業務構成威脅，因為大眾參與社交、上班等的活動量也會增加，而這些都需要服裝，Poshmark 販售的商品 45% 都是服飾。

根據 S-1 的數據，Poshmark 在 2020 年前 3 季營收 1.928 億美元，年增率達 28%。該公司也公布，2020 年實現獲利 2090 萬美元，扭轉了一年前虧損 3390 萬美元的情形。